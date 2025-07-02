Наслідки російського обстрілу лікарні у Херсоні 1 липня 2025 року

Увечері вівторка, 1 липня, російська армія вчергове атакувала Херсон – під артилерійський обстріл потрапила лікарня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За даними очільника Херсонщини, обстріл трапився близько 23:00. Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала будівля медзакладу. Постраждали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер.



«44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно», – ідеться в повідомленні.

Наразі у лікарні продовжують перебувати й четверо постраждалих пацієнтів – чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У них – вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. Ще одній 69-річний потерпілій надали допомогу, від госпіталізації вона відмовилась.

Лікарня у Херсоні після російського обстрілу 1 липня 2025 року (Фото з телеграм-каналу Олександра Прокудіна)

Згідно з ранковим зведенням Херсонської ОВА, упродовж минулої доби російські війська били по 34 населених пунктах Херсонщини.

Під ударами були критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджень зазнала багатоповерхівка та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, підприємство, автобус та автомобілі.

Через російську агресію 10 людей дістали поранення.