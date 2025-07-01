Обставини загибелі полковника Сергія Захаревича не уточнюються

У вівторок, 1 липня, загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко та дружина загиблого військового Оксана Сергієнко-Захаревич.

У пресслужбі 110 ОМБр повідомили, що Сергій Захаревич загинув внаслідок російського удару. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що командир бригади загинув внаслідок російської ракетної атаки по Гуляйполю на Запоріжжі.

«На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади», – повідомив президент.

За словами президента, внаслідок ракетної атаки постраждали понад 30 людей. Зеленський повідомив, що наразі триває повне розслідування обставин ворожого удару по Гуляйполю, він очікує на доповідь.

«Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. О, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями», – написав Сергій Собко.

У Сергія Захаревича залишилися дружина та троє дітей.

Що відомо про Сергія Захаревича

Військовослужбовець закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Після завершення навчання Сергій Захаревич отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти 30-ї ОМБр.

З 2010 року Сергій Захаревич служив командиром розвідроти 1-ї танкової бригади. Вже після повномасштабного вторгнення Росії до України очолив посаду заступника командира 33-ї ОМБр.

Полковник очолив 110-у окрему механізовану бригаду у лютому 2025 року після її відходу від селища Велика Новосілка на Донеччині.