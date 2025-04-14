Наслідки російської атаки на Суми / 13 квітня 2025 року

В Сумах внаслідок російського удару загинув командир 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана Петра Калнишевського 42-річний Юрій Юла.

Про загибель полковника вранці понеділка, 14 квітня, повідомили Бердичівська міська рада та Бердичівська районна військова адміністрація, але потім ці повідомлення видалили. Зауважимо, що Юрій Юла до 2023 року обіймав посаду заступника командира 26-ї артилерійської бригади, що базується у Бердичеві Житомирської області. Водночас «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Силах оборони підтверджує загибель полковника Юрія Юли. Також про загибель військового повідомив голова Остерської об’єднаної територіальної громади у Чернігівській області Леонід Мисливець. Зазначимо, що Юрій Юла родом з Чернігівщини.

У своєму дописі голова Остерської ОТГ висловив співчуття жительці села Волевачі Марії Юлі – матері загиблого полковника Юрія Юли.

«Важко підібрати потрібні слова підтримки, неможливо загоїти рану від втрати, коли зупиняється серце рідної дитини. Нехай добрий, світлий спомин про Юрія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Поділяємо горе рідних і близьких загиблого, глибоко сумуємо, підтримуємо у годину скорботи…», – йдеться у дописі Леоніда Мисливця.

За словами Леоніда Мисливця, полковник Юрій Юла загинув 13 квітня внаслідок російського обстрілу міста Суми. Військовий отримав поранення несумісні з життям.

«Командир військової частини А 1476, справжній патріот та кавалер орденів Богдана Хмельницького II й III ступенів, Юрій Юла був справжнім бойовим командиром, професіоналом своєї справи та взірцем для інших», – написав Леонід Мисливець.

Загиблий командир 27-ї бригади, полковник Юрій Юла

За даними «Української правди», Юрій Юла народився 18 серпня 1982 року в селі Волевачі Чернігівської області. У 2005 році закінчив Сумський державний університет ракетних військ та розпочав службу у 26-й артилерійській бригаді, що базується на Чернігівщині. Протягом 2014-2018 років Юрій Юла командував дивізіоном 43-ї окремої артилерійської бригади. З 2018 року обіймав посаду заступника командира 26-ї бригади. У 2023 році його призначили командиром 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського.

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, близько 10:15 російські військові вдарили по центральній частині Сум двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки станом на 14 квітня загинули 35 людей, ще 117 людей отримали поранення, у тому числі 15 дітей.

Того ж дня міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у тому, що він погодив проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади, яка 13 квітня відзначала річницю створення. За словами Артема Семеніхіна, Володимир Артюх також був присутній на заході. Мер Конотопа стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження не лише за фактом російського обстрілу, а й встановлює ініціатора шикування військових у центрі міста.