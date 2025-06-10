У Сумах в лікарні помер постраждалий внаслідок обстрілу 3 червня підліток
Кількість загиблих внаслідок удару по центру Сум зросла до шести
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У вівторок, 10 червня, у лікарні помер 17-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок російського удару по центральній частині Сум 3 червня. Кількість загиблих внаслідок тієї атаки зросла до шести людей, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
За даними Григорова, хлопець перебував у лікарні майже тиждень у важкому стані. Весь час за його життя боролися лікарі.
«Росія вкотре цілить у найцінніше – наших дітей, наше майбутнє. 17 років – це лише початок життєвого шляху. І цей шлях було жорстоко обірвано», – написав голова ОВА на своїй сторінці в телеграмі.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах 3 червня зросла до шістьох.
Нагадаємо, 3 червня окупанти атакували центральну частину Сум з російських РСЗВ дальньої дії. Обстріл пошкодив медичний заклад, автомобілі та прилеглі будинки.
Внаслідок атаки станом на 3 червня загинули п’ятеро людей, ще 30 людей постраждали – серед них були три дитини.