Федоров каже, що залежність виробників дронів від китайських компонентів зменшується

В Україні розробили безпілотник, який на 100 відсотків складається з вітчизняних компонентів. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами віцепрем’єра, його команда активно обговорює з європейськими партнерами способи, як позбавитися залежності виробників дронів від компонентів з Китаю. На думку Федорова, ця залежність зменшується, зокрема внаслідок того, що компанії мають достатню для реінвестицій маржинальність.

«Ми вважаємо, що якщо ми даємо нормальну маржинальність (відсоткове співвідношення прибутку до виторгу, – ред.) українським компаніям, вони починають масштабуватися і локалізувати виробництво компонентів. У нас вже є один дрон, 100% компонентів якого – українські. Я знаю велику кількість проєктів, у яких локалізація становить 50-80%», – сказав він.

Михайло Федоров додає, що Україна хоче, аби європейські та американські компанії «на кінчиках пальців» зрозуміли поле бою, і тоді вони краще зрозуміють ринок і що саме потрібно робити.

Він також прогнозує збільшення на полі бою FPV-дронів та коптерів з високим рівнем автономності. Однак необхідні гроші на дослідження та розробку (R&D) таких технологій.

«Уже не пройде варіант, що можна зібрати продукт з різних компонентів, треба буде вкладати в R&D, в інженерів. Це все потребує відповідної інфраструктури, людей, наукових кадрів», – каже Федоров.

Раніше ZAXID.NET писав, що в Києві запустять повноцінну систему перехоплення російських БпЛА за допомогою українських дронів-перехоплювачів. На реалізацію ініціативи «Чисте небо» місто виділить 260 млн грн.