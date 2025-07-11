У Києві запускають проєкт «Чисте небо» для перехоплення ворожих дронів

У Києві запустять повноцінну систему перехоплення російських БпЛА за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. Про це у п’ятницю, 11 липня, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ. Столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту “Чисте небо”, який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів», – йдеться у повідомленні.

На реалізацію ініціативи виділять 260 млн грн. Ці гроші підуть не лише на закупівлю техніки, а й на створення ефективної системи реагування. Зокрема, в межах ініціативи розгорнуть центр підготовки операторів. За словами Ткаченка, це буде спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами. Також сформують додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до міста.

«За кілька місяців пілотного запуску проєкт “Чисте небо” на Київщині вже довів свою ефективність – перехоплено майже 550 ворожих БпЛА. 550 перехоплених шахедів це не просто статистика. Це – збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика», – наголосив очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, 4 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За його словами, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.