Росіяни планують посилити дронові атаки на Україну

Володимир Зеленський повідомив, що Росія планує ще більше посилити атаки на українські міста. Зокрема, за даними президента, окупанти планують застосовувати до 1000 дронів на добу. Про це глава держава повідомив у четвер, 10 липня, під час пресконференції в італійському Римі.

За словами Володимира Зеленського, Росія посилює атаки на тилові міста України, щоб залякати мирних жителів. Президент наголосив, що нічні обстріли змушують українців ночувати в укриттях, а після відбою повітряної тривоги – йти на роботу. Такий ритм життя виснажує українців.

«Цими ударами Путін хоче дестабілізувати наше населення. По-перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія, у них (росіян, – ред.) план застосовувати 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, –ми все будемо збивати У нас є рішення – дрони, які збивають більшість цілей. Ми зможемо це виробляти. Ключове, що ми знайшли рішення. Нам потрібно фінансування», – розповів Володимир Зеленський.

Також під час пресконференції Володимир Зеленський розповів, що Україна звернулась до США з запитом щодо 10 систем протиповітряної оборони Patriot та ракет до них. За його словами, Німеччина готова придбати для України дві такі системи, ще одну – Норвегія. При цьому Володимир Зеленський зазначив, що Київ очікує від США чітких дат, коли можуть бути здійсненні поставки систем, і тоді до їхньої закупівлі доєднаються й інші країни-партнери.

Нагадаємо, 4 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна збільшить виробництво дронів-перехоплювачів. За словами президента, під час російської атаки дрони-перехоплювачі виявились ефективними, за їхньою допомогою вдалося перехопити десятки російських ударних БпЛА.

Додамо, що у березні 2025 року Сили безпілотних систем вперше повідомили, що почали збивати російські ударні дрони. Ймовірно, військові застосовували швидкісні дрони-перехоплювачі літакового або квадрокоптерного типу. Один із таких перехоплювачів – Sting, їх розробляє українська група «Дикі шершні».