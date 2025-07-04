Дрони-перехоплювачі ефективно протидіють російським ударним БпЛА

Під час російської атаки на Україну у ніч на 4 липня дронам-перехоплювачам вдалося збити десятки російських безпілотників. На тлі цього в Україні планують розширити виробництво БпЛА такого типу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський розповів, що десятки з 270 збитих вночі ворожих дронів знищили саме БпЛА-перехоплювачі. Нагадаємо, за ніч росіяни випустили по Україні 539 ударних дронів та безпілотників-імітаторів, 270 з яких збили і 208 – локаційно втратили.

«Максимально це масштабуємо. Більше виробництва таких дронів-перехоплювачів. Більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські окупанти завдали один з наймасштабніших ударів по Україні. Вибухи лунали у Києві – безпілотники впали у низці районів, є загиблий та щонайменше 19 постраждалих. Внаслідок атаки є руйнування й у Дніпропетровські області – росіяни завдали ударів по Кривому Рогу, де постраждали щонайменше шестеро людей. Вдруге окупанти атакували Кривий Ріг ввечері 4 липня – внаслідок атаки безпілотників там постраждали восьмеро людей.