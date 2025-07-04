Медики надають допомогу пораненим у Кривому Розі 4 липня 2025 року

Удень п’ятниці, 4 липня, російські війська атакували Кривий Ріг безпілотниками. Через удар спалахнула масштабна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, є поранені. Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та місцеві медіа.

«Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Попередньо, поранені двоє чоловіків», – написав Лисак.

За даними журналістів телеканалу «Перший Міський. Кривий Ріг», у постраждалих – поранення грудної клітки, руки, осколкові ураження обличчя уламками дрона.

Згодом Олександр Вілкул уточнив, що кількість поранених зросла до трьох. Усі – не в тяжкому стані.

За його словами, рятувальники продовжують гасити велику пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури в місті.

Зауважимо, повітряна тривога у Кривому Розі тривала з 10:28 по 11:12. Моніторингові канали повідомляли про БпЛА у напрямку міста та району. Близько 10:47 та 10:59 у місті пролунали вибухи.

Уже під час наступної тривоги, яка почалась об 11:24, моніторингові канали писали про КАБ у напрямку Кривого Рогу. Об 11:38 медіа повідомили про ще один вибух у місті.

«Кривий Ріг вперше атакував КАБ: аби поцілити російський винищувач-бомбардувальник підійшов максимально близько до лінії зіткнення. Наслідки влучання снаряда уточнюються. Чекаємо на офіційну інформацію», – повідомив «Перший Міський. Кривий Ріг».

Попередньо відомо, що знеструмлено одну з тролейбусних підстанцій в Кривому Розі.

«Швидкісний трамвай декілька годин працювати не буде. Відновлюємо», – написав Вілкул о 12:16.

Оновлено о 14:22. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу, шестеро людей зазнали неважких поранень внаслідок удару по місту.

Наразі у Кривому Розі вдалось відновити роботу тролейбусів.

Нагадаємо, унаслідок атаки російських БпЛА на Кривий Ріг 30 червня поранень зазнали щонайменше троє людей. Командування Сухопутних військ уточнило, що один з російських дронів влучив біля будівлі одного з рТЦК та СП у Кривому Розі.