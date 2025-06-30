Російський «шахед» над Кривим Рогом, 30 червня 2025 рік

Уранці понеділка, 30 червня, росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками «шахед». Унаслідок атаки щонайменше троє людей зазнали поранень. Про це повідомили керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили два з них… Але є й влучання у Кривому Розі. Виникла пожежа», – написав Лисак.



За даними ОВА, поранень зазнали три людини. У тяжкому стані 52-річний чоловік. 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у коментарі телеканалу «Перший Міський. Кривий Ріг» розповів про наслідки атаки на місто.

За його словами, штаб допомоги, куди можуть звернутися постраждалі від російської агресії громадяни, працюватиме у найближчому палаці культури. Там можна буде отримати будівельні матеріали та подати заяви на матеріальну допомогу від міста. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Оновлено 12:06. У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу Кривого Рогу. Унаслідок атаки пошкоджені п’ять автомобілів.

Оновлено 12:43. Командування Сухопутних військ повідомило, що один з російських дронів влучив біля будівлі одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Кривому Розі.

У відомстві зазначили, що військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті. Однак є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Додамо, о 09:43 Повітряні сили попередили жителів Кривого Рогу про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Близько 10:00 Олександр Вілкул підтвердив повідомлення про вибухи в місті.