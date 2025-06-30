Унаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харківщину спалахнули пожежі

У ніч проти понеділка, 30 червня, російські війська вчергове атакували Харківщину ударними безпілотниками. Через ворожі удари у кількох населених пунктах області пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, місцеві мешканці отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними очільника області, внаслідок нічної атаки БпЛА постраждали три населені пункти Харківщини.

Так, у селі Пісочин Харківського району внаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено будівлю СТО, сталася пожежа.

У селі Куротне Чугуївського району від обстрілу пошкоджень зазнала цивільна будівля. Спалахнула пожежа.

У місті Дергачі Харківського району внаслідок влучання російського БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

Згодом Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих в Пісочині.

Оновлено о 09:21. За уточненою інформацією голови Харківської ОВА, у Пісочині постраждали чоловіки 71, 66 і 35 років, 69-річна і 65-річна жінки та 6-річний хлопчик.

«У Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, шість автомобілів (село Пісочин), дві складські будівлі, скління багатоповерхового будинку (м. Дергачі). У Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (с. Курортне)», – ідеться у зведенні.