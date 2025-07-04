Основний напрямок удару був спрямований на Київ

У ніч на п’ятницю, 4 липня, російські війська атакували Україну 539 дронами та 11 ракетами. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 4 липня російська армія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу:

539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів,

1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал»,

6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23,

4 крилатими ракетами Іскандер-К.

Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

За попередніми даними, ППО знешкодила 478 засобів повітряного нападу противника, 270 було збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені, зокрема:

268 ворожих БпЛА,

2 крилаті ракети Іскандер-К.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях», – додали у дописі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що перші повітряні тривоги почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа розмови американського лідера Дональда Трампа з російським президентом Владіміром Путіним.

«Саме столиця була головною мішенню цього російського удару. Нашим воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, іще 208 дронів було подавлено засобами РЕБ. Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст», – написав Зеленський.

Він додав, що крім Києва цієї ночі від російської атаки постраждали ще Дніпровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Зазначимо, що внаслідок атаки у Києві постраждали 23 людини, 14 із них госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.