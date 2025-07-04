Росіяни вдруге за день атакували Кривий Ріг, є поранені
Вранці внаслідок атаки безпілотників постраждали шестеро людей
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Російські окупанти вдруге за день атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є постраждалі, повідомив у п’ятницю, 4 липня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами очільника ОВА, росіяни завдали ударів по місту ввечері 4 липня. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, виникла пожежа.
За попередньою інформацією, внаслідок повторної атаки у Кривому Розі постраждали троє людей.
«Одна поранена людина – "важка". Решта у стані середньої тяжкості», – повідомив Лисак.
Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що російські окупанти завдали ударів безпілотниками типу Shahed близько 18:15. Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, росіяни вже атакували Кривий Ріг вранці 4 липня. Тоді спалахнула масштабна пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. У місті постраждали шестеро людей.