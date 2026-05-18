У селі Зашків Львівської громади зберігся унікальний водяний млин початку ХХ століття – єдиний із восьми, що колись працювали на річці Млинівка між Зашковом і сусіднім Завадовом. Під час Другої світової млин навіть виробляв електроенергію для села. У ці вихідні, 16−17 травня, з нагоди Європейських днів млинів цей раритет показали громадськості, екскурсію провів директор сільського музею Євгена Коновальця Ігор Селецький, пише ЛМР.

У старій будівлі млина початку ХХ століття збереглися дерев’яні конструкції і масивні механізми. Під час Першої світової війни млин був зруйнований. Відбудували його вже у 1920-х роках. Серед власників згадують Ізидора Зайдмана, а пізніше – Францішека Орловича, який офіційно отримав дозвіл на експлуатацію млина наприкінці 1920-х років.

Всередині збереглися автентичні механізми

Про те, наскільки серйозно тоді ставилися до роботи млина, свідчать архівні документи. Збереглися технічні креслення, розрахунки витрати води, описи греблі та підвідного каналу. А у 1931 році тут навіть встановили пункт контролю рівня води – фактично невелику систему моніторингу, без якої млин не міг працювати.

Технічні креслення млина у Зашкові

Під час німецької окупації млин отримав ще одну функцію. До валу турбіни ременем приєднали генератор, і будівля почала виробляти електроенергію. Світло від млина освітлювало центральну частину Зашкова вздовж сучасної вулиці Мармаша.

Більшість обладнання впродовж століття майже не змінилася. Всередині досі збереглися традиційний жорновий механізм і три вальцові станки для помелу зерна, старі таблички дорадянського та радянського часу на стінах, а на віконній рамі – рукописні записи мельника з прізвищами місцевих боржників, які колись приносили зерно на помел.

Механізм для помелу зерна (фото Олександри Фальчук)

Мешканець села пан Йосип пам’ятає млин ще з колгоспних часів: «Тут був мельник Ярослав Мартяк. Працівники з колгоспу привозили молоти зерно, і звичайні люди також приходили зі своїм. Я тоді був їздовим, добре це пам’ятаю. Але млин уже працював на електриці, водяного приводу я не застав».

Ігор Селецький вважає, що млин може стати частиною туристичного маршруту Зашковом – селом, де народився полковник Євген Коновалець. Тут уже є музей, історичні локації та пам’ятні місця, а старий млин може додати маршруту ще й атмосферу давньої галицької промислової історії.

Млин хочуть перетворити на туристичний обʼєкт (фото Олександри Фальчук і ЛМР)

На млин уже звертали увагу і фахівці. У 2016 році його включили до програми екскурсії для членів Міжнародного товариства млинологів (TIMS), яку організувала дослідниця млинів Олена Крушинська в межах Європейських днів млинів.