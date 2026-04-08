У Суходільській колонії катували полонених

Журналісти «Слідства.Інфо» у середу, 8 квітня, повідомили, що встановили співробітників Суходільської колонії на тимчасово окупованій території Луганської області, яких звільнені українські військові вважають причетними до катувань. Серед фігурантів – заступник начальника установи, якому вже оголосили підозру.

Після окупації регіону колонія перейшла під контроль угруповання «ЛНР», а згодом російська сторона створила там так звану «виправну колонію №4». Саме там утримували українських військовополонених, які неодноразово заявляли про систематичні знущання.

За їхніми словами, у закладі застосовували фізичне виснаження, побиття, катування електричним струмом, а також позбавляли людей їжі та належної медичної допомоги.

Колишній полонений нацгвардієць Дмитро Сіренко провів у цій колонії майже три роки. Він розповів, що після поранення тривалий час не міг ходити, але не отримав необхідного лікування. За його словами, полонених змушували до виснажливих фізичних вправ – багатократних присідань, тривалого стояння в незручних позах та пересування «гуськом» на значні відстані.

Сіренко також назвав одного з керівників колонії на прізвисько «Каливан». Журналісти ідентифікували його як Віталія Картишкова – заступника начальника установи. За даними СБУ, він уже отримав підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими. Слідство вважає, що саме за його наказами людей били, змушували годинами стояти або бігати за будь-якої погоди, а також катували струмом.

Віталій Картишков

Розслідувачі звернули увагу, що до 2014 року Картишков публікував у соцмережах фото з українських міст, однак після окупації його дописи стали проросійськими, а місцем відпочинку – російські курорти.

Окрім нього, журналісти встановили ще трьох можливих учасників знущань. Серед них – оперуповноважений Антон Мазюкас, заступник начальника відділу Роман Хайнус та співробітник колонії Леонід Руденко.

Антон Мазюкас

Хайнусу у 2025 році заочно повідомили про підозру.

Роман Хайнус

Руденко судячи із соцмереж, до 2014 року міг служити у Державній прикордонній службі України, а після окупації перейшов на бік Росії.

Леонід Руденко

Ідентифікувати частину персоналу вдалося завдяки даним, отриманим хакерською групою KibOrg. Серед списків колишні полонені впізнали людей, які брали участь у побиттях.

За словами Сіренка, у колонії діяла система примусової праці. Частину їжі адміністрація відбирала і передавала тим, хто працював, змушуючи інших погоджуватися на роботу через голод. Він також повідомив про випадки смертей серед ув’язнених. За його словами, щонайменше четверо людей загинули через хвороби, травми або відсутність допомоги, а один із полонених наклав на себе руки.

«Чоловік помер від раку – йому навіть не дали подзвонити додому, попрощатися. Інший хлопець не витримав і вистрибнув із вікна. Ще один помер через ускладнення від осколків у легенях. Загалом я знаю щонайменше про чотирьох», – розповів військовий.

Нагадаємо, Служба безпеки України 6 квітня заочно повідомила про підозру колишньому очільнику окупаційної виправної установи на тимчасово захопленій території Луганської області, який причетний до катувань українських військовополонених.