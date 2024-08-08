Тортури щодо українців є широко поширеними та структурними в Росії

Російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів, а практика тортур у полоні є «широко поширеною і систематичною». Про це заявила голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

За словами Белл, росіяни катували 95% українських військовополонених у своїх в'язницях.

«Вони зазнають тортур під час першого допиту. Їх б’ють металевими палицями та палками, жорстко б'ють струмом. Їх роздягають. Це жахливо. Це найгірше, що я бачила за 20 років моєї кар’єри, відвідуючи полонених від імені ООН. Тортури є широко поширеними та структурними. 95% українських військовополонених зазнали тортур, і це є воєнним злочином», – розповіла посадовиця.

За її словами, Моніторингова місія ООН має повний доступ до російських полонених в Україні. Проте в Росії вони позбавлені доступу до спілкування з українськими полоненими.

«Українська влада надає нам необмежений доступ до таборів та тимчасових в’язниць із військовополоненими», – додала Белл.

Зауважимо, що раніше в ООН неодноразово заявляли про задокументовані випадки страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, як йшлося у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН, росіяни застосовують різні практики тортур щодо українських військовополонених з метою залякування та покарання.

Тортури, як відомо, порушують статтю 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. За даними Офісу генпрокурора України, росіяни стратили у в’язницях щонайменше 110 українських полонених.