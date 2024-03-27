Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала страту російськими окупантами щонайменше 32-ох українських військовополонених у період з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН, опублікованому 26 березня.

Місія задокументувала достовірні повідомлення про страти у 12 окремих випадках. Це значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів. Незалежну верифікацію місія провела в трьох зі згаданих випадків.

Експерти Місії ООН провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, які повернулися з російського полону. Фахівці встановили, що більшість з цих полонених зазнала сексуального насильства.

«Більшість військовополонених також згадують про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги», – розповіла голова Місії Даніель Белль.

За її словами, колишні військовополонені розповідали, що російські військові та посадовці катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

В ООН також згадали і про російської адміністрації щодо жителів окупованих територій. Мова йде про вбивства цивільних осіб, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів. За зиму серед цивільного населення загинуло 429 цивільних осіб, ще 1374 людини були поранені. Таку високу кількість жертв пояснюють інтенсифікацією російських обстрілів снарядами та баражуючими боєприпасами.