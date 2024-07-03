Щонайменше 110 військовополонених були вбиті у російських в'язницях. Про це розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в інтерв'ю «Укрінформу», яке опублікували у середу, 3 липня.

За його словами, катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним. Україні наразі відомо про понад 110 військових, які були страчені після здачі у полон.

Над розслідуванням катувань українських військовослужбовців у російських в’язницях спільно з українськими слідчими працюють фахівці Міжнародного кримінального суду (МКС). Наразі слідчі збирають докази з місць катувань, де така практика найбільш поширена.

«Зараз наше завдання – зібрати доказову базу. Місць несвободи – близько 200. Ми визначаємо місця, де практика катувань найбільш поширена, відпрацьовуємо інформацію з різних джерел. У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи потраплять у наші руки», – розповів Бєлоусов.

Також відомо, що Офіс генпрокурора розслідує 28 кримінальних справ щодо страти 62 українських військових під час здачі в полон.

«Розслідувати, дійсно, складно, бо ми не маємо доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють нам максимально задокументувати, що відбулося, навіть не маючи доступу», – розповів він.