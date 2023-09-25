Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази того, що російські окупанти катували українців до смерті та ґвалтували жінок віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідніх кімнатах, тому вони чули, як відбувається насильство. Про це комісія заявила під час доповіді Раді з прав людини ООН у понеділок, 25 вересня.

Розслідування комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про широке та систематичне застосування тортур російськими солдатами проти цивільних жителів, звинувачених у тому, що вони є інформаторами Збройних сил України. У деяких випадках катування застосовувалися з такою жорстокістю, що призводили до смерті незаконно затриманих, ідеться в заяві комісії.

Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: «Кожного разу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам’ятаю, мене били електричним струмом [...] Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність».

Також комісія виявила, що в Херсонській області російські солдати вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років. Часто членів однієї родини тримали в сусідніх кімнатах, тому вони були вимушені слухати, як відбувається насильство.

Крім того, слідчі задокументували напади з застосуванням вибухової зброї на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади. Ці напади призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження або знищення ключових об’єктів цивільної інфраструктури, а також до перебоїв у наданні основних послуг і продуктів. «У більшості випадків, здається, військової

присутності на постраждалих об'єктах або поблизу них не було», – зазначається в розширеній доповіді комісії.

«Комісія також занепокоєна звинуваченнями у геноциді в Україні. Наприклад, деякі

висловлювання, що лунають у російських державних та інших засобах масової

інформації, можуть становити злочин підбурювання до геноциду. Комісія наразі

продовжує свої розслідування з цього питання», – сказано в заяві.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов’язані з ними злочини в контексті агресії Росії проти України. Комісія представить доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї ООН у жовтні 2023 року та Раді ООН з прав людини – у березні 2024 року.

З моменту свого створення в березні 2022 року Комісія здійснила понад десять поїздок до України. Під час розслідувань її члени та слідчі зустрічались із представниками органів державної влади, міжнародних організацій, громадянського суспільства та іншими зацікавленими сторонами. Комісія складається з трьох осіб - Еріка Мьосе з Норвегії (голова), Врінди Гровер з Індії та Пабло де Грейффа з Колумбії.