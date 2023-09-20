Внаслідок удару по Торецьку загинули четверо людей

Російські загарбники обстріляли 20 вересня з мінометної системи 2С4 «Тюльпан» місто Торецьк, що на Донеччині, та його околиці, в результаті чого загинули четверо мирних мешканців. Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що 20 вересня росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 «Тюльпан» по місту Торецьк та його околицях. Від влучання постраждало саме місто та селище Північне.

Повідомляється, що у Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували у приватному житловому будинку.

Ще двоє людей – 84-річна мати та її 60-річний син отримали поранення, несумісні з життям, на одній з вулиць Північного. Також атака російських загарбників зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.