Повідомляється, що журналісти не постраждали

В селищі Степногірськ Васильєвського району Запорізької області російський дрон атакував автомобіль зі шведськими журналістами. Про це повідомила у середу, 20 вересня, директорка з досліджень міжнародної безпеки Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва.

За її словами, журналіст TV4 Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек, перебуваючи в бронежилетах і касках з надписом «Пресса» вийшли з автомобіля для зйомки, коли він був атакований дроном.

Повідомляється, що журналісти не постраждали.

Нагадаємо, раніше росіяни вбили українського фіксера італійської газети La Repubblica.