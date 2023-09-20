Російський дрон атакував автомобіль зі шведськими журналістами на Запоріжжі
Суспільство — Андрій Стець, 0 8
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Повідомляється, що журналісти не постраждали
В селищі Степногірськ Васильєвського району Запорізької області російський дрон атакував автомобіль зі шведськими журналістами. Про це повідомила у середу, 20 вересня, директорка з досліджень міжнародної безпеки Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва.
За її словами, журналіст TV4 Йохан Фредрікссон і фотограф Даніель Здолсек, перебуваючи в бронежилетах і касках з надписом «Пресса» вийшли з автомобіля для зйомки, коли він був атакований дроном.
Повідомляється, що журналісти не постраждали.
Нагадаємо, раніше росіяни вбили українського фіксера італійської газети La Repubblica.
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