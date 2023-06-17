Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ

Міністерство закордонних справ України відреагувало на репортаж французького телеканалу TF1 з позицій російських окупаційних військ на захопленій території України. Про це у Twitter написав речник українського МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, репортаж TF1 про те, що «російські війська планують знищити ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики».

Він підкреслив, що цим репортажем французькі журналісти просувають наратив про «міць російської армії», чим паплюжать пам’ять тих, кого ця армія вбила. Також представник українського МЗС додав, що журналісти потрапили на окуповані території України у незаконний спосіб.

Нагадаємо, 15 червня на Youtube-каналі TF1 виклали репортаж, відзнятий на позиціях російських військових на окупованій території, без жодних згадок про ширший контекст війни Росії проти України.

У закадровій начитці жодного разу не згадали, хто є агресором у війні, та не згадують жодних фактів з ширшого контексту, окрім того, що російські військові очікують контрнаступу ЗСУ і довго готувалися до нього.