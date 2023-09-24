Зруйнований росіянами супермаркет у Харкові

Західні юристи та правозахисники з'ясували, що Росія навмисно створювала умови для голоду в Україні в три етапи. Окупанти бомбили магазини, гуманітарні коридори та енергоінфраструктуру. Тепер, як пише The Guardian, прокурори і правозахисники готують досьє про воєнні злочини Росії в Україні, зокрема про створення умов для голоду під час повномасштабної війни.

Зібрані матеріали хочуть спрямувати до Міжнародного кримінального суду (МКС). Так, українські прокурори хочуть задокументувати випадки, коли російські війська використовували голод як зброю війни. Це дасть змогу висунути нові звинувачення президенту Росії Владіміру Путіну.

Старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance Юсуф Хан сказав виданню, що Росія використовувала в Україні голод як зброю в три етапи. Усе почалося з початку вторгнення і блокування ланцюжків постачання продовольства, додав фахівець.

Як приклад юристи наводять загибель 20 мирних жителів у Чернігові вранці 16 березня 2022 року. Цього дня осколкові бомби військ РФ вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Ще один приклад – облога Маріуполя. Продовольство в місто взагалі не доставляли, а коридори з гуманітарною допомогою були заблоковані або розбомблені. Усе це ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів.

Друга фаза використання голоду як зброї, за словами Хана – це знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Сюди входить знищення запасів продовольства, води та джерел енергії по Україні. «Якщо знищуються необхідні цивільному населенню об'єкти, наприклад, руйнування енергоінфраструктури взимку, такі дії явно сплановані», – повідомив юрист.

До цієї фази можна віднести той факт, що від початку повномасштабної війни Миколаїв залишився без питної води, оскільки російські війська захопили насосну станцію, яка її забезпечувала.

У третій етап входять спроби Росії запобігти або обмежити експорт українських харчів. ЗС Росії атакували зернові об'єкти на Дунаї та створювали небезпечні умови в Чорному морі. Наприкінці липня і на початку серпня окупанти знищили 270 тисяч тонн продовольства, зазначається в публікації.

Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, яка дозволяє третім особам надсилати відомості про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС. Саме він і вирішуватиме, чи продовжувати справу.

Нагадаємо, що МКС у березні видав ордер на арешт Путіна через викрадення Росією українських дітей.