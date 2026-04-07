Слідство вважає, що фонд і компанія Геннадія Васьківа купували гуманітарні товари за завищеними цінами

Неурядова естонська громадська організація «Слава Україні», яка передавала Україні допомогу через фонд львів’янина Геннадія Васьківа, подала цивільний позов про відшкодування загалом понад 38 млн грн, які планує перерахувати на підтримку Збройних сил України. Про це повідомив колишній член правління ГО «Слава Україні» та її ліквідатор Ільмар Рааг.

Зазначається, що ГО вимагає відшкодувати збитки за нецільове використання пожертв та репутаційну шкоду, пов‘язану з колишньою головою організації Йоганною-Марією Лехтме та її українськими партнерами. Йдеться про колишнього заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа, який на початку 2022 року заснував благодійний фонд «Все для перемоги», а тепер перебуває під підозрою в розкраданні благодійної допомоги з Естонії.

Як повідомив Ільмар Рааг, ГО подала цивільний позов на відшкодування приблизно понад 18 млн грн фінансових збитків та близько 20 млн грн репутаційної шкоди. У цивільному позові організація описала кілька епізодів нецільового використання грошей упродовж 2023-2025 років, зібраних із донатів у Естонії, однак, зазначив Ільмар Рааг, «повторювана тенденція показує, що кошти естонських донорів використовуються для проєктів в Україні, причому значна частина перенаправляється як прибуток для IC Construction».

Якщо суд задовольнить позов ГО «Слава Україні», то всі відшкодовані гроші перерахують на офіційний рахунок для пожертв на ЗСУ.

«Така діяльність відповідає виконанню цілей, викладених у статуті громадської організації “Слава Україні”», – йдеться в повідомленні Ільмара Раага.

У коментарі ZAXID.NET у Офісі генерального прокурора повідомили, що цивільний позов подали представники благодійної організації в Україні. У юридичній компанії «Ілляшев та партнери», що захищає інтереси «Слава Україні», ZAXID.NET повідомили, що цивільний позов загалом стосується понад 38 млн грн. Наступне засідання у справі відбудеться 8 квітня.

«Ця справа є принциповою не лише для нашого клієнта, а й для всього волонтерського руху. Ми використовуємо всі передбачені законом механізми для повернення коштів, які мають бути спрямовані на підтримку Збройних сил України», – повідомив юрист Роман Марченко.

Що відомо про справу розкрадання гуманітарки з Естонії

У квітні 2023 року в Естонії та Україні розгорівся публічний скандал – депутатку естонського парламенту та голову благодійної організації MTÜ Slava Ukraini Йоганну-Марію Лехтме звинуватили в розтраті 1,5 млн євро, які благодійний фонд переказав львівській компанії IC Construction. Ця компанія пов’язана з благодійним фондом ексзаступника мера Львова Геннадієм Васьківим та належить його родичам.

Слідство встановило, що у 2021 році Геннадій Васьків разом зі спільником створили ТзОВ «Айсі Констракшн», однак засновником компанії вказали давнього знайомого Олександра Чернова. Після початку повномасштабного вторгнення спільник запропонував Геннадію Васьківу ліквідувати компанію, однак він відмовився й запропонував зняти гроші з рахунків фірми й надалі самостійно нею займатися. У грудні 2022 року він завів у бенефіціари компанії дружину рідного брата Марту Люту.

У березні 2022 року Геннадій Васьків створив благодійний фонд «Все для Перемоги», через який у травні уклав меморандум про партнерство з естонською благодійною організацією MTÜ Slava Ukraini, засновницею якої була естонська депутатка Йоганна-Марія Лехтме. У серпні 2022 року, як стверджує слідство, Геннадій Васьків вирішив привласнити благодійні пожертви, які збирає MTU Slava Ukraini. Зокрема, гроші естонських благодійників він виводив на рахунки підконтрольної йому фірми «Айсі Констракшн». Слідство вважає, що ціни на товари, які купували за пожертви, були завищені. Таким чином, за період із вересня 2022 року по березень 2023 року Васьків вивів на рахунки підконтрольної фірми 1,55 млн євро (понад 59 млн грн за актуальним курсом НБУ).

Крім цього, через завищення вартості товарів керівник фонду міг привласнити понад 18 млн грн. Також Геннадія Васьківа підозрюють у привласненні 772 тис. грн від Європейського інвестиційного банку. Його фонд через фірму-прокладку «Айсі Констракшн» мав постачати самозігріваючі продуктові набори, вартість яких також завищили.

Ще під час досудового розслідування Геннадій Васьків виїхав за кордон під виглядом перевезення гуманітарки і не повернувся. Згодом за кордон виїхала і його родина. Геннадію Васьківу інкримінують використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені під час воєнного стану в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 201-2 ККУ).