Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області визнав місцевого жителя Романа Субботіна винним у колабораційній діяльності. За поширення проросійських дописів у соцмережах йому заборонили обіймати керівні посади протягом десяти років.

Як йдеться у вироку від 6 квітня, із березня 2024 року по лютий 2025-го обвинувачений на власній сторінці у фейсбуці систематично поширював публікації, що заперечували збройну агресію Росії проти України, а також заклики підтримувати ворога.

Зокрема, Роман Субботін робив репости дописів із проросійських спільнот, у яких використовувалася символіка на кшталт літери «V», а також матеріали, що пропагують російські військові формування та окупацію українських територій. Частина публікацій містила зображення військової техніки та символів, пов’язаних зі збройною агресією РФ.

Суд дійшов висновку, що чоловік діяв умисно та усвідомлював зміст поширюваних матеріалів. Водночас обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання провини.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав Романа Субботіна винним за ч. 1 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) і призначив покарання у вигляді заборони обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на 10 років. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.