Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону та примусовий розпуск громадської організації «Хмельницьке товариство російської культури “Русь”», яка діяла з 1993 року. У статуті та публікаціях організації виявили елементи російської пропаганди, що, за даними слідства, становило загрозу нацбезпеці України.

Як йдеться в ухвалі суду від 23 жовтня, діяльність ГО «Русь» становила реальну загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Це встановили співробітники СБУ, які проаналізували статут, пости у соцмережах, відео на YouTube та матеріали з порталу «Миротворець».

Зібрані докази правоохоронці передали Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції влітку 2025 року. Експерти підтвердили, що в інформаційних матеріалах організації містилися заклики та висловлювання, спрямовані на підрив української державності.

«На переконання суду, заборона діяльності вказаної громадської організації є об’єктивно необхідною для захисту демократичного суспільства та прав і свобод громадян. Застосований крайній захід впливу щодо відповідача є виправданим», – йдеться у рішенні.

Суддя Ярослав Драновський задовольнив позов про заборону та примусовий розпуск громадської організації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними YouControl, «Хмельницьке товариство російської культури “Русь”» зареєстроване 24 лютого 1993 року. Керівником організації був Сергій Трояновський, а співзасновниками – Володимир і Людмила Разуваєві.