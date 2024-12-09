Хмельницький міськрайонний виніс вирок 29-річному чоловіку, який у соцмережах виправдовував збройну агресію Росії проти України та називав армію окупантів «героями». За скоєне йому призначили пʼять років тюрми. Про це повідомили 9 грудня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, 29-річний житель Хмельницького після повномасштабного вторгнення росіян на територію України масово поширював в інтернеті агітацію на підтримку окупантів та виправдовував злочини ворога. Для деструктивного контенту чоловік використовував сторінку в одній із заборонених соцмереж.

Як зазначають у прокуратурі, обвинувачений називав російських військових героями, які стали на захист людей, «которые на протяжении 8 лет подвергаются издивательствам, геноциду со стороны киевского режима». Він також заявляв, що збройне вторгнення РФ до України було «вимушеною і спровокованою» дією, а відповідальність за руйнування української інфраструктури та населених пунктів покладав на українських воїнів.

Суд визнав хмельничанина винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України) і призначив пʼять років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.