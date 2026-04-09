Червоним позначена комунальна ділянка, на якій звели самобуд

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок Івану Максиміву, який самовільно захопив комунальну ділянку в Бродах і незаконно збудував двоповерхову будівлю. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, навесні 2018 року Іван Максимів самовільно зайняв комунальну земельну ділянку площею 1,13 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування продуктового ринку. Ділянка розташована на вул. Замковій у Бродах і передана в постійне користування ВО КТЦ «Бродівський Замок».

Попри це, як стверджує слідство, Іван Максимів, не маючи дозвільних документів на цю ділянку та дозволів на її забудову, самовільно збудував двоповерхову будівлю площею 28,7 м². Під час досудового розслідування, підприємець уклав із прокурором угоду про визнання вини.

Враховуючи обставини справи, суддя Богдан Петейчук визнав Івана Максиміва винним за ч. 3 ст. 197-1 ККУ та призначив 17 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що у вироку вказано, що Іван Максимів працює директором ПАТ «Бродівський завод СЗМ».

Додамо, що у лютому 2026 року Бродівська міська рада поділила спірну ділянку на менші через відмову від неї ВО КТЦ «Бродівський Замок».