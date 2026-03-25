Йдеться про ділянку парку зі сторони вул. Труша

Власниця приватного будинку захопила частину парку «Піскові озера» у Львові. Про це повідомив юридичний департамент.

За даними ZAXID.NET, влітку 2025 року комісія відділу державного контролю за використанням та охороною земель Львова виявила, що у парку «Піскові озера» захопили комунальну ділянку для прибудови. Користувачем захопленої землі є львівська підприємиця Оксана Фучило.

«Перевірка управління державного контролю за використанням та охороною земель показала: без жодних документів використовують комунальні ділянки, також і в межах парку “Піскові озера”. Там без дозволів збудували господарську будівлю і навіс, обгородили територію парканом. Таким чином фактично привласнили частину парку та землю біля озер», – повідомили в юридичному департаменті.

Фото ЛМР

Йдеться про ділянку площею 5,9 га, яка з 2006 року закріплена за парком «Піскові озера». При цьому, Оксана Фучило без належних дозволів користується двома комунальними землями, які накладаються на межі парку, загальною площею 0,030 га, які прилягають до її житлового будинку на вул. Труша, 21. Крім цього, прибудову підприємиця огородила парканом, таким чином захопивши ще частину комунальної землі.

Юристи міської ради звернулися в суд із вимогою прибрати огорожу, демонтувати прибудови і повернути ділянки у користування громади. Також міська рада звернулась у поліцію через захоплення комунальної землі.

Зазначимо, що Оксана Фучило має у власності 36 об’єктів нерухомості. Їй належать ТзОВ «Панацея», ПП «Алеклегно» і ТОВ «Вокс-Компані».