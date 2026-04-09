Сильне емоційне притягання не завжди означає здорові стосунки

Вона завжди відповідальна, добра, турботлива і та, на яку можна покластися. Він – повна протилежність: різкий, емоційно нестабільний та непередбачуваний. З боку такі стосунки часто викликають здивування. Близькі не розуміють, чому розумна і гарна жінка терпить байдужість, різкість або нестабільність свого партнера. Їй радять залишити його, знайти кращого та надійнішого – але вона залишається.

Психологиня Світлана Чумакова пояснює: часто такий сценарій формується ще в дитинстві і впливає на вибір партнера вже в дорослому житті.

«Ми думаємо, що обираємо партнера свідомо. Але дуже часто наш вибір робить психіка. І вона керується не тим, що добре для нас, а тим, що знайоме», – пояснює психологиня.

«Будь хорошою»: як таке виховання вчить самопригніченню

Багато так званих хороших дівчаток виростають у сім’ях, де їх люблять і хвалять. Але, за словами Світлани Чумакової, важливо зрозуміти – за що саме приділяють увагу.

Дівчинку хвалять за хороші оцінки, слухняність, допомогу дорослим, за те, що вона не створює проблем. Вона швидко розуміє: щоб отримати похвалу, потрібно бути зручною.

«Її називають розумницею, гордістю родини, золотою дитиною. Але дуже часто її люблять не просто так, а за правильну поведінку. І дитина робить внутрішній висновок: щоб мене любили – я повинна бути хорошою», – пояснює психологиня.

Це формує важливу установку: любов потрібно заслужити. Тому у дорослому житті така жінка часто намагається бути максимально терплячою, розуміючою і поступливою. Вона починає більше думати про інших, ніж про себе.

Звичка терпіти формується ще тоді, коли дитину вчать бути «хорошою». Фото Freepik

Як відбувається заборона на емоції

За словами фахівчині, ще одним важливим моментом є те, як дитині дозволяли проявляти емоції.

Багато хороших дівчаток у дитинстві чули знайомі фрази:

Не кричи

Не сперечайся

Хороші дівчатка так не поводяться

Не злись

Не сором мене

З одного боку, це здається звичним вихованням. Але, як пояснює психологиня, такі фрази вчать дитину пригнічувати свої емоції.

«Дівчинка починає вірити, що її сильні емоції – це щось неправильне. Вона вчиться стримувати злість, протест, незгоду. І поступово стає дуже правильною, але водночас – віддаленою від своїх справжніх почуттів», – каже Світлана Чумакова.

З часом вона перестає розуміти, чого хоче сама – і внаслідок цього звикає підлаштовуватися під інших.

Коли бракує прийняття, людина може шукати його у складних стосунках. Фото Freepik

Роль батька у виборі партнера

Психологиня наголошує, що великий вплив має і досвід стосунків дитинм із батьком. Саме від тата дівчинка вперше відчуває чоловічу увагу і прийняття. Але часто батько буває емоційно віддаленим, суворим та зайнятим.

«Якщо дівчинка росте з емоційно холодним татом, вона може зробити внутрішній висновок: любов чоловіка потрібно заслужити. І потім у дорослому житті вона несвідомо обирає партнерів, поруч з якими доводиться боротися за увагу», – пояснює Світлана Чумакова.

Так формується знайомий сценарій – любов потрібно виборювати, доводити та заслуговувати.

Прихована сторона «хорошої дівчинки»

За словами Світлани Чумакової, у кожної хорошої дівчинки є інша частина – більш емоційна, смілива, спонтанна. Але в дитинстві їй не дозволяли проявлятися. Та попри пригнічення саме ця частина хоче відчувати емоції, ризикувати чи говорити прямо.

Тому коли така жінка зустрічає «поганого хлопця», вона бачить у ньому те, чого вона сама не може виражати.

«Він може бути гучним, конфліктним, прямим. Він не боїться проявляти емоції. І для її психіки це виглядає як свобода. Поруч із ним вона починає відчувати себе більш живою», – пояснює психологиня.

Це створює сильне емоційне притягання. І жінка може сприймати це як глибоке кохання.

Хто такі «погані хлопці» насправді

«Погані хлопці» теж часто виростають у складних умовах. Багато з них у дитинстві не отримували достатньо прийняття або підтримки. Вони могли рости з емоційно холодними батьками, у конфліктній атмосфері або під сильним контролем.

«Щоб захиститися, хлопчик формує психологічну броню. Вона проявляється як агресія, холодність, демонстрація сили. Але за цією поведінкою часто стоїть вразливість і дефіцит любові», – пояснює Світлана Чумакова.

Саме тому поруч із терплячою і турботливою жінкою такий чоловік відчуває прийняття.

За сильним притяганням часто стоять старі психологічні сценарії. Фото Freepik

Чому протилежності притягуються

Така хімія між людьми виникає закономірно: вона дає йому прийняття, а він дає їй шалені емоції і відчуття життя.

«Її психіка шукає свободу. Його психіка шукає любов. І їм здається, що вони можуть врятувати один одного», – каже фахівчиня.

На початку такі стосунки можуть бути дуже емоційними, яскравими і захопливими, проте закономірно з часом зʼявляються проблеми. Та попри це «хороша дівчинка» часто продовжує залишатися в таких стосунках, адже починає вірити, що якщо буде достатньо терплячою і доброю – партнер зміниться.

«Її з дитинства вчили: щоб отримати любов, потрібно старатися. І вона переносить цей сценарій у дорослі стосунки. Вона терпить, виправдовує, чекає змін», – пояснює Світлана Чумакова та додає, що іноді такі стосунки можуть тривати роками.

Чому цей сценарій повторюється

Психологиня підсумовує: жінок тягне не до «поганих хлопців». Їх тягне до емоцій і свободи, яких їм бракувало в дитинстві.

«Поки дітей виховують зручними, а не живими, цей сценарій буде повторюватися. Людина буде шукати партнера, поруч із яким оживають її пригнічені частини», – зазначає Світлана Чумакова.

Розуміння цього механізму допомагає побачити свої стосунки інакше. І почати будувати їх не через біль і терпіння, а через повагу, прийняття і здорові межі.