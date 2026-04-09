У березні дрони Сил оборони уразили понад 150 тис. цілей

Протягом чотирьох останніх місяців Сили безпілотних систем знешкоджують більше російських окупантів, аніж Росія встигає рекрутувати. Водночас росіяни також працюють над нарощенням дронових військ, повідомив у четвер, 9 квітня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком провів нараду з питань розвитку безпілотних систем протягом березня 2026 року. За його словами, у березні порівняно з лютим на 26% зріс показник загальних втрат особового складу росіян, яких окупанти зазнали від атак підрозділів БпС. Сирський наголосив, що безпілотні сили є одним із ключових факторів переваги українських військ.

«Уже чотири місяці поспіль, починаючи з грудня 2025 року наші підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу противника, ніж він рекрутує до своїх лав», – повідомив Олександр Сирський.

За даними головнокомандувача, у середньому за добу підрозділи БпС виконують понад 11 тис. бойових завдань. Порівняно з лютим, у березні дрони уразили на 50% більше верифікованих цілей – це близько 150 тис. цілей.

«Окремо хотів би виділити зростання ефективності наших засобів Middle Strike. Майже 350 ударів на оперативну глибину (30-120 км). Уражено 143 об’єкти логістики та склади противника, 52 пункти управління російської армії, 20 об’єктів нафтової й енергетичної галузі ворога та багато іншого. Це комплексний результат роботи вітчизняних виробників безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), зростання майстерності операторів та ухвалених нами організаційних рішень», – написав Сирський.

Водночас головком звернув увагу, що росіяни також розширяють чисельних своїх безпілотних військ. За даними розвідки, станом на квітень Росія збільшила чисельність БпС до 101 тис. військових та планує розширити їх до 165,5 тис. до кінця 2026 року.

За словами Сирського, в українському війську триває подальша розбудова підрозділів БпС у різних родах та видах військ ЗСУ. Він відзначив роботу 414 окремої бригади безпілотних систем (ОБрБПС) «Птахи Мадяра», яка виявляє та знищує злітно-посадкові майданчики російських дронів.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня оператори Сил безпілотних систем завдали удару по місцю пусків російських БпЛА «Гербера». Удари здійснили прямо під час того, як дрони готували запускати в Україну.