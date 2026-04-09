Цей рецепт великодньої паски став справжньою класикою української кухні та передається з покоління в покоління. Він був опублікований у 1973 році в кулінарній збірці Дарії Цвєк та швидко здобув популярність серед господинь. Паска за цим рецептом виходить надзвичайно пухкою, ароматною та завжди вдалою. Рецепт Дарії Цвєк з книги «До святкового столу» опублікував УНІАН.

Інгредієнти

Для тіста: Борошно пшеничне 1 кг Дріжджі пресовані 100 г (або сухі30 г) Молоко 1 склянка Вершки 0,5 склянки Жовтки яєчні 8 шт. Білки яєчні 2 шт. Маргарин 250 г Цукор 300 г Родзинки 100 г Ванілін дрібка Для глазурі: Білок яєчний 1 шт. Цукрова пудра 100 г Лимонний сік кілька крапель

Спосіб приготування:

Крок 1 Відлийте половину склянки молока і розчиніть у ньому дріжджі, додайте по одній ложці цукру та борошна. Залиште суміш у теплому місці для активації.

Крок 2 Решту молока доведіть до кипіння і залийте ним третину борошна. Ретельно перемішайте до однорідної маси без грудочок.

Крок 3 Жовтки збийте з цукром і ваніліном до світлої пишної маси.

Крок 4 З’єднайте опару, заварену борошняну суміш, збиті жовтки, теплі вершки та решту борошна. Замісіть м’яке однорідне тісто.

Крок 5 Під час вимішування додайте розтоплений маргарин і промиті родзинки. Добре вимісіть тісто до гладкої консистенції.

Крок 6 Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1–2 години, щоб воно добре піднялося.

Крок 7 Викладіть тісто у підготовлені форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Залиште ще на деякий час для повторного підйому.