Рецепт з 1973 року: легендарна паска від Дарії Цвєк
Цей рецепт великодньої паски став справжньою класикою української кухні та передається з покоління в покоління. Він був опублікований у 1973 році в кулінарній збірці Дарії Цвєк та швидко здобув популярність серед господинь. Паска за цим рецептом виходить надзвичайно пухкою, ароматною та завжди вдалою. Рецепт Дарії Цвєк з книги «До святкового столу» опублікував УНІАН.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно пшеничне
|1 кг
|Дріжджі пресовані
|100 г (або сухі30 г)
|Молоко
|1 склянка
|Вершки
|0,5 склянки
|Жовтки яєчні
|8 шт.
|Білки яєчні
|2 шт.
|Маргарин
|250 г
|Цукор
|300 г
|Родзинки
|100 г
|Ванілін
|дрібка
|Для глазурі:
|Білок яєчний
|1 шт.
|Цукрова пудра
|100 г
|Лимонний сік
|кілька крапель
Спосіб приготування:
Крок 1
Відлийте половину склянки молока і розчиніть у ньому дріжджі, додайте по одній ложці цукру та борошна. Залиште суміш у теплому місці для активації.
Крок 2
Решту молока доведіть до кипіння і залийте ним третину борошна. Ретельно перемішайте до однорідної маси без грудочок.
Крок 3
Жовтки збийте з цукром і ваніліном до світлої пишної маси.
Крок 4
З’єднайте опару, заварену борошняну суміш, збиті жовтки, теплі вершки та решту борошна. Замісіть м’яке однорідне тісто.
Крок 5
Під час вимішування додайте розтоплений маргарин і промиті родзинки. Добре вимісіть тісто до гладкої консистенції.
Крок 6
Накрийте тісто рушником і залиште в теплому місці на 1–2 години, щоб воно добре піднялося.
Крок 7
Викладіть тісто у підготовлені форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Залиште ще на деякий час для повторного підйому.
Крок 8
Випікайте паски у розігрітій духовці при температурі 170–180°C до готовності.
Крок 9
Для глазурі збийте білок із цукровою пудрою та лимонним соком до густої маси.
Крок 10
Остиглі паски змастіть глазур’ю та прикрасьте за бажанням.