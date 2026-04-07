Паска може втратити форму вже після випікання або навіть у процесі приготування. Найчастіше це пов’язано з помилками у температурному режимі, роботі з тістом або недотриманням базових кулінарних правил. Утім, більшості проблем можна уникнути, якщо врахувати ключові нюанси. «Апостроф» розповідає, через що паска втрачає свою форму.

Неправильна температура інгредієнтів

Одна з найпоширеніших причин – використання холодних або занадто гарячих продуктів. Дріжджі дуже чутливі до температури. Щоб не зіпсувати тісто, всі інгредієнт варто заздалегідь дістати з холодильника, а рідину підігріти лише до теплого стану.

Погано вимішане тісто

Недостатнє вимішування також впливає на результат. Якщо тісто не стало еластичним і не відлипає від рук, паска не вийде повітряною і легкою. Тому тісто потрібно ретельно вимішувати доти, доки паска не перестане бути липкою або буде липнути зовсім трохи.

Порушення умов підйому

Дріжджове тісто потребує тепла, щоб піднятися. Оптимальна для нього температура – близько 25°C. Якщо в приміщенні холодно, є протяги, тісто може піднятися у формах для випікання, а потім опасти ще до випікання або вже в духовці.

Помилки під час випікання

Різка зміна температури може призвести до пригорання. Тому спочатку заздалегідь розігрійте духовку, перед тим, як ставити паску всередину. Якщо підгоряє верх паски, а всередині вона ще не готова, зменште температуру випікання градусів на 20 і прикрийте верхівку алюмінієвою фольгою.

Також важливо точно знати, скільки часу потрібно на випікання паски. Наприклад, кілограмова паска печеться не менше 45 хвилин, паска масою 1,5 кілограма – 1 годину, а двокілограмова – півтори години.