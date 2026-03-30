Їх легко зробити самостійно з підручних матеріалів

Перед Великоднем форми для пасок не завжди є під рукою, однак їх легко зробити самостійно з підручних матеріалів. Для цього достатньо звичайної харчової фольги.

Що знадобиться:

Харчова алюмінієва фольга. Банка, склянка чи металева форма для запікання. Ножиці. Канцелярські скріпки або нитка для фіксації.

Як зробити форму?

Спочатку візьміть місткість потрібного розміру – саме вона визначатиме форму майбутньої паски. Відміряйте фольгу так, щоб вистачило на кілька шарів, і щільно обгорніть навколо місткості, повторюючи її контури. Для міцності зазвичай достатньо 3-4 шарів. Після цього зніміть фольгу з місткості, притисніть краї, щоб форма трималася. За бажанням можна додатково скріпити форму скріпками або обмотати ниткою. Перед тим, як залити тісто, змастіть внутрішню поверхню олією або вистеліть пергаментом, щоб паска не прилипла.

Для кращого результату радять використовувати щільну фольгу, яка добре тримає форму. Якщо тісто важке, не варто робити надто широкі форми, щоб вони не деформувалися під час випікання.

За матеріалами ТСН та блогерки Таня Шліхтенко.