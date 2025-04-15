Традиційно для випікання великодньої паски найчастіше використовують живі пресовані дріжджі

Пишна, ароматна й м’яка паска – мрія кожної господині напередодні Великодня. Але жоден, навіть найдосконаліший рецепт не спрацює без правильних дріжджів. Тому важливо обирати лише якісний і свіжий продукт, який гарантує хороший результат. Які дріжджі будуть найкращими для ваших пасок, пише ТСН.

Якісні дріжджі мають приємний, трохи хлібний або насіннєвий аромат. Їхній колір зазвичай ніжний – від кремового до світло-сірого. Саме такі дріжджі свідчать про свіжість і придатність до використання.

У кулінарії для приготування паски використовують кілька основних типів дріжджів: свіжі пресовані, сухі (як активні, так і швидкорозчинні) і закваски на основі природного бродіння.

Свіжі пресовані дріжджі

Традиційно для випікання великодньої паски найчастіше використовують саме живі пресовані дріжджі. Вони потребують дбайливого зберігання: їх слід тримати в холодильнику, де вони залишаються свіжими до двох тижнів. Якщо планується довше зберігання, їх можна заморозити – у морозильнику вони не псуються до трьох місяців. Водночас, якщо на дріжджах з’являється наліт, або вони змінюють колір на темніший, їх слід без вагань викинути.

Живі дріжджі ідеально підходять для пасок, оскільки витримують кілька циклів бродіння та обминання тіста. Вони активно працюють, забезпечуючи не лише пишність, а й глибокий аромат тіста ще до випікання. Паска, спечена на таких дріжджах, довше залишається м’якою і свіжою.

Сухі дріжджі

Сухі дріжджі поділяються на два типи: активні та швидкорозчинні. Перший варіант вимагає певної підготовки: їх слід замочити в теплому середовищі (воді чи молоці) з невеликою кількістю цукру й залишити на 10 хвилин, аби вони «ожили».

Швидкорозчинні дріжджі – це зручний варіант для тих, хто цінує час. Їхні гранули набагато дрібніші, тому вони миттєво змішуються з сухими інгредієнтами. Ніяких зайвих кроків, просто додаєте до борошна, і тісто починає підходити. Такі дріжджі часто використовують у хлібопічках, але вони можуть не впоратися з надто важким, жирним або солодким тістом, яке характерне для класичної паски. Тому краще використовувати їх для більш легких версій випічки.

Їхня головна перевага – економія часу. Не потрібно робити опару, змішувати окремо чи чекати додатково, просто дотримуйтесь рецепту і вказівок на упаковці, і паска буде готова значно швидше.

Домашня закваска

Найбільш натуральний, хоч і трудомісткий варіант – це приготування паски на домашній заквасці. Це справжні «живі» дріжджі, які готуються самостійно в домашніх умовах.

Для створення закваски потрібно лише два основні інгредієнти: вода та борошно, зазвичай житнє. Їх змішують до однорідності й залишають при кімнатній температурі на кілька днів для природного бродіння. Протягом 3-4 днів суміш щодня «підгодовують» новою порцією борошна та води. Коли вона почне активно бульбашити, матиме приємний кислуватий запах і збільшиться в об’ємі вдвічі – закваска готова до використання.

Тісто на такій заквасці має глибокий, складний смак і особливий аромат, а сама паска надзвичайно м’яка, злегка волога і тривалий час не черствіє. Це варіант для тих, хто цінує автентичність і не боїться кулінарних викликів.