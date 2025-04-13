Якщо ви шукаєте натуральний спосіб пофарбувати яйця в насичений блакитний колір, вам знадобиться звичайна червонокачанна капуста. ТСН розповідає, як правильно пофарбувати крашанки.

Українська блогерка Юлія Іллєнко поділилася перевіреним способом, як отримати блакитний відтінок. Спочатку ретельно помийте білі яйця, відваріть та дайте їм повністю охолонути. Щоб уникнути тріщин під час варіння, яйця повинні бути кімнатної температури.

Спочатку нарізаємо на дрібні шматочки червонокачанну капусту та заливаємо окропом. Коли вода набуде кольору капусти та охолоне, додаємо 3 столові ложки оцту.

Потім опускаємо яйця в отриману суміш та закриваємо їх. Для досягнення бажаного кольору яйця мають перебувати в капусті мінімум 2 години, але також можна залишити на ніч.