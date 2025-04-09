Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень: незвичний спосіб
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Крашанки – це один з головних атрибутів цього свята
На Великдень традиційно потрібно фарбувати яйця, адже це один з головних атрибутів цього свята. ТСН розповідає про незвичний спосіб, як пофарбувати яйця, яким поділились на YouTube-каналі Schnell und einfach.
Що вам знадобиться:
- яйця – 6 штук;
- харчові барвники різних відтінків;
- оцет – 6 ч. л.;
- ватні палички – 6 штук;
- пластикові одноразові склянки;
- паперові серветки;
- олія.
Як пофарбувати яйця:
- Покладіть яйця в каструлю з холодною водою і варіть їх протягом восьми хвилин.
- В кожну склянку насипте харчовий барвник і залийте 30 мл гарячої води.
- Додайте по одній чайній ложці оцту в кожну чашку.
- Добре перемішайте, щоб барвник повністю розчинився. Вставте ватні палички у кожен стакан.
- Обгорніть яйця паперовими серветками і зав’яжіть їх ниткою.
- Використовуючи ватні палички, нанесіть крапки різних кольорів на серветки, не дотримуючись жодного порядку. Надягніть рукавички та міцно притисніть серветки до яєць.
- Залиште яйця на 30 хвилин, щоб фарба висохла, а потім зніміть серветки.
- Для додаткового блиску натріть яйця олією, використовуючи ватний диск.
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