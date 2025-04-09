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Крашанки – це один з головних атрибутів цього свята

На Великдень традиційно потрібно фарбувати яйця, адже це один з головних атрибутів цього свята. ТСН розповідає про незвичний спосіб, як пофарбувати яйця, яким поділились на YouTube-каналі Schnell und einfach. Що вам знадобиться: яйця – 6 штук;

харчові барвники різних відтінків;

оцет – 6 ч. л.;

ватні палички – 6 штук;

пластикові одноразові склянки;

паперові серветки;

олія. Як пофарбувати яйця: Покладіть яйця в каструлю з холодною водою і варіть їх протягом восьми хвилин. В кожну склянку насипте харчовий барвник і залийте 30 мл гарячої води. Додайте по одній чайній ложці оцту в кожну чашку. Добре перемішайте, щоб барвник повністю розчинився. Вставте ватні палички у кожен стакан. Обгорніть яйця паперовими серветками і зав’яжіть їх ниткою. Використовуючи ватні палички, нанесіть крапки різних кольорів на серветки, не дотримуючись жодного порядку. Надягніть рукавички та міцно притисніть серветки до яєць. Залиште яйця на 30 хвилин, щоб фарба висохла, а потім зніміть серветки. Для додаткового блиску натріть яйця олією, використовуючи ватний диск.

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