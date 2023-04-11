Для декору можна використовувати гарні сервізи яскравих, весняних квітів, шкаралупу від яєць, флористичні композиції

Напередодні світлого свята Великодня кортить додати у звичну обстановку весняного настрою: прикрасити будинок до свята, влаштувати творчий вечір з дітьми, зробити своїми руками красиві символічні презенти, щоб потішити близьких. Pokupon зібрав добірку ідей різних великодніх виробів: домашнього декору, подарунків та сувенірів.

Свічки у шкаралупі

Прості та швидкі у виготовленні – великодні свічки у формі яєць.

Для неї вам знадобиться:

яєчна шкаралупа – майже ціла, без третини з боку вужчого кінця;

гноти – по одному на яйце;

віск – можна взяти звичайні свічки.

Добре промийте шкаралупи, висушіть і покладіть у підставку для яєць. Для кожної свічки візьміть по гноту, закріпіть всередині шкаралупки за допомогою клею. Віск нагрійте і розлийте по шкаралупах. Частина гноту у кожній великодній свічці повинна залишатися над поверхнею, щоб її було легко запалити.

Великодні прикраси з фетру

Відмінний варіант великодніх виробів, які можна зробити своїми руками, – святкові вироби з фетру: кошики, зайчики, крашанки тощо. Ними можна прикрасити інтер’єр, святковий стіл чи великодній кошик із пасочками, крашанками та делікатесами.

Вам знадобиться:

фетрова тканина різних кольорів;

нитки;

голки;

синтепон або вата;

клей;

ножиці;

декоративні елементи: бісер, атласні стрічки;

аркуш картону або звичайного паперу для викрійки;

у деяких випадках – фігурні дироколи, клейовий пістолет та стрижні для нього.

Великодні поробки з фоамірану

Фоаміран – це м’який оксамитовий матеріал, що нагадує замшу або товстий папір. Він має пластичну пінисту структуру, легко гнеться, не утворюючи заломів, робити з нього різноманітні святкові прикраси – суцільне задоволення.

Для поробок з фоамірану візьміть:

листи фоамірану різних кольорів;

ножиці канцелярські (можна ще зигзагоподібні);

канцелярський ніж;

клейовий пістолет;

фен або праска;

намистини для декору.

Поробки на Великдень, в’язані гачком

В’язані іграшки та прикраси – це вже складніший рівень, ніж вироби з паперу, шкаралупи або фоамірану, але ідеальний варіант для рукодільниці, яка не уявляє своє дозвілля без спиць та гачка. У цей спосіб можна втілити багато цікавих ідей: підставки та кошики для крашанок та пасочок, милі шапочки на великодні яйця, симпатичні іграшки, які можна подарувати дітям.

Святкові прикраси з тканини

Якщо вам до вподоби рукоділля, то вдома напевно знайдеться пакет із обрізками тканин і старого одягу та коробочка з фурнітурою, гудзиками та стрічками. З тканини та м’якого наповнювача можна зробити великоднього кролика або курча, яке прикрасить тумбочку біля ліжка, полицю, журнальний столик.

Великодні листівки

Невід’ємний атрибут будь-якого сімейного свята – вітальні листівки. Гарні листівки, зроблені власноруч – це оригінальний і нескладний спосіб проявити увагу до близьких та рідних. До того ж це чудова нагода влаштувати творчий вечір з дітьми: процес створення листівок допоможе у розвитку фантазії та налаштує на святковий лад.

Цікаві великодні композиції

Якщо рукоділля – не ваш коник, але прикрасити квартиру до Великодня хочеться, просто зробіть гарну композицію з підручних засобів. Букет весняних квітів (тюльпани, нарциси, півонії), гілочки верби, красива ваза, текстильні крашанки, різнокольорові стрічки, м’які іграшки та великодні фігурки (зайчики, курочки) – ось найпопулярніші компоненти святкових великодніх композицій, якими можна декорувати будинок.

Для декору можна використовувати гарні сервізи яскравих, весняних квітів, шкаралупу від яєць, флористичні композиції, зроблені самостійно або куплені в квітковому магазині, свічки різних форм і розмірів.