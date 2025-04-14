Справжнім відкриттям цього року стане паска, прикрашена великим декоративним бантом

Традиційна великодня випічка завжди залишається символом свята, але щороку з’являються нові ідеї для її оформлення. У 2025-му головний акцент робиться на витонченості, простоті та легкій естетиці. Мінімалізм, ніжні кольори й делікатні деталі – ось що буде актуальним цього сезону. Як оформити вашу паску за останніми трендами, розповідає Sashagrishaeva.

Паска з великим бантом: ефект подарунка

Справжнім відкриттям цього року стане паска, прикрашена великим декоративним бантом. Це не просто елемент, а яскрава родзинка, яка привертає увагу з першого погляду. Бант може бути виконаний із мастики або їстівної тканини, і кольори тут можуть варіюватися, від ніжно-пудрових до яскравих святкових відтінків. Головне – об’єм і присутність. Такий елемент перетворює звичну паску на святковий сюрприз.

Ультрабілий стиль: повітря і легкість

Оформлення у білих тонах – ще один актуальний тренд. Біла глазур, ніжні прикраси з тонкого паперу або цукрової пасти, легкі квіточки та повітряні мотиви – усе це створює враження легкості й чистоти. Такий дизайн виглядає дуже делікатно, додає світла святковому столу і чудово поєднується з весняним настроєм.

Природний декор і символічні елементи

Хоча мода змінюється, традиції залишаються. Натуральні прикраси – гілочки зелені, сухоцвіти, вербові котики додають випічці затишку та гармонії. А класичні фігурки у вигляді курчат, яєць чи зайців додають емоційності та нагадують про дитинство. Це перевірені часом символи, які не втрачають актуальності.

Як зробити стильний декор самостійно

Якщо ви хочете, щоб ваша паска виглядала як із Pinterest, але була зроблена власноруч тоді: