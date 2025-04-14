Щоб не перевантажити себе роботою в один день, варто розподілити прибирання

Напередодні Великодня українці з давніх-давен приділяють особливу увагу чистоті оселі. Генеральне прибирання вважається не просто побутовою справою, а своєрідним ритуалом очищення від усього зайвого, як у фізичному, так і в духовному сенсі. Найбільш символічним днем є Чистий четвер, коли слід завершити всі господарські справи та зустріти свято у чистоті й гармонії. Проте кожен день останнього тижня перед Великоднем має своє призначення.

Щоб не перевантажити себе роботою в один день, варто розподілити прибирання поступово – від понеділка до четверга. Як це правильно робити, пише 24 Канал.

Розклад великоднього прибирання по днях тижня

Понеділок

Початок тижня присвячують справам надворі. Це гарна нагода привести до ладу подвір’я, підфарбувати пошкоджене, винести зламані речі, навести лад у комірчині або гаражі. Вважається, що звільнення простору ззовні відкриває шлях новій енергії всередині.

Вівторок

День текстилю та речей домашнього вжитку. Зніміть штори, скатертини, рушники та виперіть їх або замініть на нові. Можна також перебрати посуд і викинути тріснуті чи зіпсовані речі. Традиційно вівторок – час, коли купають домашніх улюбленців, щоб очистити їх перед світлим святом.

Середа

Час глибокого прибирання в кімнатах: пил, підлоги, полички, шафи. Особливу увагу зверніть на ті куточки, які зазвичай залишаються поза увагою. Також можна закупити продукти для святкового столу, адже п’ятниця уже не для буденних справ.

Четвер (Чистий четвер)

Центральний день очищення. До обіду має бути завершене прибирання у всьому домі – особливо важливо вимити вікна, дзеркала та освітити оселю світлом. Цього дня варто також приділити час собі: прийняти душ або ванну, помолитися, відпустити старі образи й зустріти Великдень із легким серцем.

П’ятниця

П’ятниця – це час тиші та молитви. Усе, що можна було зробити по господарству, вже завершено. У цей день не працюють і не прибирають, натомість проводять його у спокої, згадуючи Страсті Христові.

Субота

Фінальний штрих: прикрасьте дім, підготуйте великодній кошик, накрийте святковий стіл, розставте свічки чи квіти. Субота – це про створення атмосфери, а не про важку працю.