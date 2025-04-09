Насамперед вам потрібно розподілити свій час, щоб встигнути, тому що прибирання мають завершитися у Чистий четвер

Перед світлим святом Воскресіння Христового важливо подбати про чистоту в оселі. «24 канал» розповідає, що саме потрібно прибрати до свята.

Що потрібно прибрати до Великодня?

Насамперед вам потрібно розподілити свій час, щоб встигнути, тому що прибирання мають завершитися у Чистий четвер.

Тому окрім просто прибирання, варто попрати тюль, штори, помити вікна, підлогу, почистити килими та зробити порядок у шафах. Приділіть увагу кожній кімнаті, не забуваючи добре повитирати пил зі всіх меблів.

Не варто забувати про кухню. Це особливе місце, де ви готуватимете святкові страви. Помийте холодильник, духовку, мікрохвильову піч та всі інші прилади. Не забудьте про витяжку та кухонні меблі.

Також варто звернути увагу на ванну кімнату та гардероб. Якщо ви ще досі не заховали зимовий одяг, то саме час. Окрім цього, перевірте, який одяг вам необхідний, а який варто викинути.

У Європі перед святами заведено позбуватися від всіх речей, якими ви не користуєтеся. Викиньте все зайве – прострочені ліки, косметику, приправи, речі як вам не потрібні.