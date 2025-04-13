Традиційний і найдавніший спосіб: як пофарбувати яйця в цибулинні
Фарбування яєць цибулевим лушпинням – традиційний та найдавніший спосіб. Тому, якщо ви хочете відмовитись від магазинних барвників – цей варіант саме для вас. Ukr.Media розповідає, як правильно пофарбувати яйця в цибулинні.
Щоб пофарбувати яйця в цибулинні, вам знадобиться:
курячі яйця (білі та коричневі);
цибулиння;
соняшникова або оливкова олія.
Інструкція з фарбування
Завчасно дістаньте яйця з холодильника, щоб вони нагрілись до кімнатної температури. Також потрібно ретельно помити їх.
Лушпиння цибулі помістіть у каструлю з водою. Додавайте мінімум 2-3 чашки лушпиння, але чим більше, тим краще. Опісля поставте каструлю на швидкий вогонь, а після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть лушпиння ще 30-60 хвилин.
Коли відвар буде готовий, помістять в нього яйця та варіть їх 12-15 хвилин. Готові писанки дістаньте з каструлі та залиште у холодній воді, щоб яйця охолонули.
Опісля змастіть яйця маслом та протріть серветкою, щоб отримати красивий блиск.