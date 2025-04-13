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Якщо ви хочете відмовитись від магазинних барвників – цей варіант саме для вас

Фарбування яєць цибулевим лушпинням – традиційний та найдавніший спосіб. Тому, якщо ви хочете відмовитись від магазинних барвників – цей варіант саме для вас. Ukr.Media розповідає, як правильно пофарбувати яйця в цибулинні. Щоб пофарбувати яйця в цибулинні, вам знадобиться: курячі яйця (білі та коричневі);

цибулиння;

соняшникова або оливкова олія. Інструкція з фарбування Завчасно дістаньте яйця з холодильника, щоб вони нагрілись до кімнатної температури. Також потрібно ретельно помити їх. Лушпиння цибулі помістіть у каструлю з водою. Додавайте мінімум 2-3 чашки лушпиння, але чим більше, тим краще. Опісля поставте каструлю на швидкий вогонь, а після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть лушпиння ще 30-60 хвилин. Коли відвар буде готовий, помістять в нього яйця та варіть їх 12-15 хвилин. Готові писанки дістаньте з каструлі та залиште у холодній воді, щоб яйця охолонули. Опісля змастіть яйця маслом та протріть серветкою, щоб отримати красивий блиск.

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