Руслан Іваницький має близько 15 років суддівського стажу

Громадська рада доброчесності оприлюднила висновок про невідповідність судді Мукачівського міськрайонного суду Руслана Іваницького критеріям доброчесності та професійної етики. У 2023–2025 роках родина судді набула елітну нерухомість та автівки, які купували за цінами, значно нижче за ринкові. Також витрати членів сім’ї не відповідали рівню життя і задекларованим доходам.

У ГРД встановили, що матір судді Ганна Іваницька у 2023 році стала власницею квартири в київському ЖК Signature Residence. Апартаменти площею 104 м2 на Печерську обійшлися 73-річній пенсіонерці з Мукачева у 3,6 млн грн (966 доларів за 1 м2).

«За відкритими даними, у листопаді 2023 року 1 м2 у цьому ЖК коштував від 3,8 тис. до 6,6 тис. доларів. Відтак ринкова вартість квартири за такими розцінками мала би скласти щонайменше 402,5 тис. доларів або 15,1 млн грн», – зазначили в Громадській раді доброчесності.

Апартаменти на Печерську обійшлися 73-річній пенсіонерці в 3,6 млн грн. Фото ЛУН

Ганна Іваницька у 2005–2014 роках працювала заступницею міського голови Мукачева та двічі обиралася депутаткою міської ради. У 2019 році вона стала підприємицею і за майже 5 років, що передували покупці квартири, заробила 10,2 млн грн.

Окрім того, за інформацією ГРД, у грудні 2025 року матір судді стала власницею Mercedes-Benz GLE. За ринковими цінами, така модель коштує від 115 до 127 тис. доларів (або ж понад 5 млн грн). За три місяці до цього Ганна Іваницька подарувала своїй доньці, депутатці Мукачівської міської ради від партії «Рідне Закарпаття» Олесі Островській, 3,9 млн грн.

«Сукупні видатки матері судді протягом 2023–2025 років на дарунок доньці та майно, якщо воно було набуте за адекватними ринковими цінами, мали б скласти щонайменше понад 24 млн грн (подарунок доньці, автомобіль та квартира у Києві). Разом з тим, за 26 років загалом (1998–2024 роки) матір судді, відповідно до даних з ДРФО, заробила 11,9 млн грн, що більш ніж удвічі менше від її видатків (якщо рахувати видатки на квартиру та автомобіль за ринковою вартістю)», – йдеться у висновку ГРД.

Також в Громадській раді доброчесності звернули увагу на BMW 530D та Range Rover Sport, куплені племінницею судді у 2024–2026 роках, загальною ринковою вартістю понад 180 тис. доларів. У розслідуванні «Громадського» від 8 квітня йдеться, що 21-річна Анастасія Островська з 16 років зареєстрована ФОПом і разом з матір’ю Олесею Островською і бабусею Ганною Іваницькою займається готельно-ресторанним бізнесом, зокрема родинним рестораном «Велюр».

«У жовтні 2023 року тоді вже 19-річна Анастасія Островська придбала дві земельні ділянки, загалом – 13 соток. Заплатила за них офіційно близько 500 тисяч гривень. А вже зараз тут зводиться цілий житловий будинок на 72 квартири», – йдеться у публікації «Громадського».

Судді Мукачівського міськрайонного суду Руслану Іваницькому 52 роки. Він має суддівський стаж близько 15 років, а до того займався підприємництвом. У 2018 році після співбесіди з суддею Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила, що Іваницький не відповідає займаній посаді. У 2020 році суддя оскаржив це рішення у Верховному Суді.

Відтоді Руслан Іваницький фактично правосуддя не здійснює, але отримує зарплату й очікує нового кваліфікаційного оцінювання, щоб підтвердити свою відповідність посаді судді.