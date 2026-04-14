Україна та Німеччина узгодили оборонну співпрацю

Міністр оборони України Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус узгодили пакет оборонної співпраці загальною вартістю 4 млрд євро (приблизно 170 млрд грн). Про це у вівторок, 14 квітня, повідомив у соцмережах Михайло Федоров.

Україна та Німеччина уклали три оборонні угоди. У межах одного з підписаних документів Німеччина зобов’язується допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Зокрема, Німеччина профінансує контракт на сотні ракет для системи ППО Patriot. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T.

Крім того, Німеччина інвестує 300 млн євро у виготовлення українського далекобійного озброєння. Ще одна домовленість між країнами стосується спільного виробництва mid-strike дронів (клас українських безпілотників, призначених для ураження цілей у тилу ворога на відстані від 50 до 200 км), які будуть оснащені штучним інтелектом. Очікується, що перші 5 тис. таких дронів передадуть Силам оборони.

Також Михайло Федоров повідомив, що Україна та Німеччина обмінюватимуться оборонними даними, зокрема з українського фронту. Доступ до них дасть німецьким партнерам можливість навчатися й удосконалювати ШІ-моделі. Також Німеччина отримає доступ до національної військової системи Delta та інших цифрових систем, за допомогою цієї інформації країна зможе підвищувати власні спроможності.

Також Україна та Німеччина на основі бойових даних спільно аналізуватимуть використання німецьких систем PzH 2000, RCH 155, IRIS-T. Очікується, що така співпраця допоможе підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику.

До слова, під час спільної пресконференції канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Володимир Зеленський повідомили, що країни спільно працюватимуть над поверненням з-за кордону чоловіків мобілізаційного віку.