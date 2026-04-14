ВРП звільнила суддю Валентина Заверюху за участь у схемі ухилення від мобілізації

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду на Одещині Валентина Заверюхи. Його підозрюють в організації схеми виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. На рішення ВРП у вівторок, 14 квітня, звернуло увагу «Слідство.Інфо».

У січні 2024 року СБУ повідомила, що разом із НАБУ у Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області викрила схему ухилення від мобілізації. Зазначалося, що у суді за хабарі ухвалювали фіктивні рішення, відповідно до яких під час розлучення батьків місце проживання дітей визначали з батьком. Злочинна схема діяла у 2022–2023 роках, а послуга з ухвалення рішення коштувала від 1,5 до 3,5 тис. доларів. Одним із підозрюваних у справі був суддя Валентин Заверюха, який з жовтня 2023 року обіймав посаду голови суду. Також встановлено, що клієнтів підшуковував заангажований адвокат.

За даними «Слідство.Інфо», у жовтні 2024 року за скаргою НАБУ Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо Валентина Заверюхи, а вже у грудні того ж року суддя подав клопотання про закриття справи у зв’язку з мобілізацією. Однак ВРП відхилила клопотання, пояснивши це тим, що судді не підлягають призову на службу, а Заверюха вирішив долучитися до війська після відкриття щодо нього кримінального провадження.

У лютому 2025 року судді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 3 млн грн. Заверюха не вніс заставу й опинився під арештом. Згодом ВАКС знизив суму застави до 1,75 млн грн. У квітні 2025 року, за даними «Слово і діло», за Заверюху внесли заставу, і він вийшов з-під арешту.

14 квітня 2026 року Вища рада правосуддя одноголосно ухвалила рішення про звільнення Валентина Заверюхи з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області.

Тим часом у березні 2026 року НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми, які забезпечували незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків.

«Слідство.Інфо» звернуло увагу на декларацію Валентина Заверюхи, відновідно до якої він у 2025 році отримав понад 310 тис. грн заробітної плати та майже 300 тис. грн за службу в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, 28 січня 2026 року ZAXID.NET писав про суддю Дрогобицького міськрайонного суду Лілію Гарасимків, яка ухвалила понад 160 рішень щодо визначення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком. При цьому жодне з рішень не оскаржували в апеляції, а суддя призначала батька опікуном, спираючись на свідчення немовлят, які нібито заявляли про бажання жити з батьками.