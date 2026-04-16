Пацієнт Іван з кардіохірургом Романом Домашичем

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили донорське серце 25-річному мешканцю Львівщини Івану Пристанському. Вони повернули молодому чоловікові радість життя, а його маленькому сину – батька.

До 2024 року чоловік був абсолютно здоровим, рано одружився, став батьком. Та два роки тому раптово з’явилися задишка, біль у грудях та набряки. Коли він уже задихатися і не міг спати, то звернувся по допомогу до лікарів. Діагноз приголомшив – дилатаційна кардіоміопатія. Це захворювання, за якого серцевий м'яз слабшає, а камери серця розтягуються і стають надто великими. Від такої незворотної серцевої недостатності не застрахована жодна людина. Дилатаційну кардіоміопатію можуть, скажімо, спричинити віруси грипу та герпесу або ж бактеріальна інфекція. У Івана пусковим механізмом могло стати ГРВІ, повідомили у Центрі.

На момент обстеження серце пацієнта працювало лише на 15%. Єдиним шансом на порятунок була трансплантація. Іван сім місяців чекав на донорське серце. Його стан дедалі погіршувався. За тиждень до трансплантації «швидка» привезла його до лікарні вже у вкрай важкому стані.

31 березня Іван почув довгоочікуване: є донорське серце, готуємося до операції. Тієї ж ночі кардіохірурги виконали трансплантацію, донорське серце забилося вже у грудях Івана.

«Коли я відкрив очі після операції, відчув неймовірну радість. Різниця між до і після була колосальна. Я зміг вільно дихати вже у перший день. А нормально спати – це взагалі було щось неймовірне. Вперше за довгий час я відчув себе щасливим», – каже Іван.

Післяопераційний період минув без ускладнень. Уже на 14-ту добу Іван повернувся додому, до родини і маленького сина.

Крім Івана, шанс на життя завдяки посмертному донору отримали 45-річна жінка з цирозом печінки та дві пацієнтки 36 і 50 років з нирковою недостатністю.