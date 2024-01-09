Суддя з Одещини допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації

У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області СБУ та НАБУ викрили суддю та працівників суду на сприянні в ухиленні від мобілізації. За гроші суд виносив фіктивні рішення, згідно з якими при розлученні батьків місце проживання дітей визначали за чоловіками. Про це у вівторок, 9 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, пошуком клієнтів займався один із адвокатів. Він також виступав у ролі посередника для передачі неправомірної вигоди. Клієнтів-ухилянтів шукали у соцмережах, для цього у Instagram та Facebook розміщували відповідні оголошення.

«Схема полягала у тому, що за неправомірну вигоду у суді приймалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, така послуга коштувала ухилянтам від 1,5 до 3,5 тис. доларів: «Протягом 2022-2023 років у вказаному районному суді ухвалили понад 1000 подібних рішень. При цьому мали місце випадки виїзду чоловіків за кордон без супроводу дитини, визначення місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, підробки процесуальних документів від позивачів та втручання у систему автоматизованого розподілу судових справ».

Розслідування у цій справі 9 січня також опублікувало видання NGL.media. Журналісти проаналізували майже 30 тис. схожих справ, що розглянули українські суди у 2021-2023 роках. Вони виявили, що більшість розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька є фіктивними. Понад 30% позитивних рішень на користь батька ухвалили саме у Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

NGL.media також встановило суддів, причетних до злочинної схеми. Один з них – колишній голова суду Олександр Боярський, який перебуває під слідством. Два роки тому детективи ДБР викрили його на вимаганні 6 тис. дол. за ухвалу позитивного рішення. Справа ще не завершена – остання ухвала датована травнем 2023 року. У кінці 2021 року Вища рада правосуддя відсторонила Боярського від суддівства, але через два місяці він повернувся на посаду. У 2017 році одеські медіа писали про невідповідність рівня життя і офіційної зарплати Олександра Боярського, на що суддя заявив журналістам, що вони просто заздрять йому. У жовтні 2023 року головою суду став Валентин Заверюха, а Боярський перейшов на посаду судді.

Суддя Олександр Боярський

Суддю Валентина Заверюху одеські медіа також згадували у своїх публікаціях. У лютому 2019 року Валентин заявляв про погрози через свою професійну діяльність. Крім того, у 2019 році НАЗК перевірило його декларації за 2016 рік, виявивши там неправдиві відомості. За даними журналістів NGL.media, Валентин Заверюха теж ухвалив понад 100 фіктивних рішень щодо позбавлення матері права виховання дитини на користь батька. Також подібні рішення ухвалювали судді Сергій Савицький та Юлія Шевчук.

Суддя Валентин Заверюха

Наразі правоохоронці задокументували передачу одному із суддів хабара у розмірі 1500 доларів, йому повідомили про підозру в хабарництві, за що передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. Про кого саме йдеться, ні в НАБУ, ні в СБУ не уточнили. NGL.media, посилаючись на детектива НАБУ, пише, що організатором схеми уникнення мобілізації чоловіків є Олександр Боярський. Наразі підтверджена причетність до цієї схеми трьох суддів, а також адвокатів і посередників.

Детективи продовжують обшуки за адресами проживання інших можливих учасників схеми та у будівлі суду, слідчі вилучають справи, в яких могли прийматися протиправні судові рішення.