Поліцейські Чернігова затримали 36-річну місцеву адвокатку на одержанні хабаря у розмірі 200 тис. грн. За даними слідчих, жінка систематично сприяла ухиленню від мобілізації. Про це у понеділок, 8 січня, повідомили у прес-службі Нацполіції Чернігівської області.

Слідчі встановили, жінка мала домовленості із одним із членів військово-лікарської комісії у місцевому медичному закладі. Адвокатка скеровувала до нього військовозобов’язаних і вони отримували висновок про непридатність до військової служби. За таку послугу жінка вимагала від шести до семи тис. доларів.

Поліцейські затримали адвокатку під час отримання хабаря у розмірі 200 тис. грн. Окрім того, в автомобілі адвокатки правоохоронці виявили ще вісім тис. доларів. В ході слідства поліцейські задокументували численні факти протиправної діяльності.

Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: одержання неправомірної вигоди службовою особою та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до незаконної схеми.