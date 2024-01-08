Чоловіка затримали 4 січня, після того, як він отримав гроші

У Млинові затримали 32-річного чоловіка, який за 8,8 тис. доларів виготовляв для військовозобов’язаних чоловіків документи про непридатність до служби і таким чином допомагав їм виїхати за кордон. Відомо, що у 2022 році чоловіка вже викрили на аналогічному порушенні – наразі ця справа перебуває на розгляді у Бродівському суді.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, чоловік розмістив в інтернеті оголошення про працевлаштування українців за кордоном. В подальшому пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, можливість виїзду в іншу країну шляхом оформлення фіктивної інвалідності.

Свої послуги він оцінив у 8,8 тис. доларів. Гроші необхідно було надати двома платежами: перший – 50% від зазначеної суми в якості авансу, решту – після виготовлення та отримання документів про групу інвалідності.

Чоловіка затримали 4 січня після того, як він отримав другу частину обумовленої суми. «Під час обшуків автомобіля та місця проживання зловмисника поліцейські вилучили 4,4 тис. доларів, які використовувались для проведення оперативної закупки, електронні носії, банківські картки та інші докази, які мають значення у справі», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Рівненщини додають, що чоловікові повідомили про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини йому загрожує від семи до дев’яти років тюрми. Суд вже обрав чоловікові запобіжний захід: його відправили під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 605 тис. грн.

Відомо, що наразі у Бродівському районному суді Львівщини на розгляді перебуває обвинувальний акт стосовно цього ж чоловіка за вчинення аналогічного злочину. Судячи з інформації у реєстрі судових рішень, тоді його затримали за виготовлення для ухилянта фіктивних документів про начебто навчання у польському університеті. За це він просив 1,8 тис. євро.