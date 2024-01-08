Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що до «фінансових репресій» щодо ухилянтів справа, ймовірно, не дійде, оскільки законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Про це Рожкова заявила 8 січня під час ефіру телемарафону.

У першій версії ще не ухваленого законопроекту про мобілізацію законодавці хотіли фінансово обмежити людей, які ухиляються від призову. Зокрема, йдеться про обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями і відмови в укладенні кредитних договорів. Проте Нацбанк вважає, що в межах правового поля, яке існує на сьогодні, це неможливо.

За словами Рожкової, законного способу фінансово обмежити ухилянтів немає. Водночас розкриття інформації відбувається лише після ухвалення відповідного рішення судом.

«Інформація щодо кожної конкретної особи, яка є в банках, може розкриватися лише в окремих випадках, у більшості випадків – за рішенням суду … Тому я не бачу такої можливості в межах чинного законодавства», – сказала Рожкова.

Заступниця голови Нацбанку висловила сподівання, що до «фінансових репресій» справа не дійде, а в цій ситуації мають бути залучені інші механізми

«Ми себе позиціонуємо як цифрову країну, я не думаю, що нам слід вдаватися до таких “фінансових репресій”, мають бути залучені інші механізми. Ті бази даних, які мають наші військкоми, плани мобілізації. Цього можна в цивілізований спосіб досягти», – зазначила Рожкова.

У різдвяний вечір, 25 грудня, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про удосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Одночасно уряд вніс ще один законопроект – про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Військовозобов’язані та резервісти, які не з’явились у ТЦК і СП або до визначених військових частин, за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ці обмеження припиняються, якщо військовозобов’язаний або резервіст виконує свої обов’язки згідно з частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».